Iedereen die een coronaprik wil halen, kan dat ook door nieuwe aanpak GGD

De campagne voor de coronavaccinatie zit er bijna op. Kwetsbare doelgroepen, zoals zestigplussers en mensen met een chronische ziekte, hebben de afgelopen maanden een herhaalvaccinatie kunnen krijgen. Volgens Joost van der Steen, programmacoördinator van de GGD in Brabant-Zuidoost, is de campagne goed verlopen.

Zo'n 43 procent van de mensen die een uitnodiging heeft gekregen voor de vaccinatie, is de prik afgelopen weken komen halen. "Voor ons is dat cijfer niet het belangrijkste", zegt Van der Steen. De GGD heeft dit jaar een nieuwe strategie gebruikt. Geen vaccinaties meer in grote, drukke hallen, maar op kleinere locaties, dichter bij huis. "Zo kunnen we iedereen in zijn of haar eigen omgeving bedienen."

Verdeeld over de regio Brabant-Zuidoost zijn er bijvoorbeeld zeven priklocaties. "We wilden zo de drempel voor mensen verlagen. We vinden het belangrijk dat iedereen die de prik wil halen, dat ook kan doen. De kwetsbare doelgroepen reizen het liefst niet te ver, maar willen in hun vertrouwde omgeving een vaccinatie krijgen."

De GGD heeft ruim tweeduizend mensen gevaccineerd in hun eigen thuisomgeving. Daarnaast is er een mobiel team op pad gegaan, om te vaccineren bij zorginstellingen die zelf geen medische dienst hebben.