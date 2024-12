Burgemeester draait huis op slot na forse drugsvondst

Een huis aan de Hollandhof in Helmond is sinds woensdag gesloten, na een grote drugsvondst. In en om de woning lag meer dan drie kilo harddrugs en anderhalve kilo softdrugs.

De politie deed de inval bij het huis al op 15 oktober, nadat er meerdere meldingen binnenkwamen van drugshandel vanuit het huis. In de woning en op de bijbehorende erven vonden de agenten ruim 3200 gram en 420 milliliter harddrugs en 1680 gram softdrugs. Bij de inval bleek dat er vanuit de woning soft- en harddrugs werden verstrekt en er regelmatig drugsgebruikers langskwamen. Ook zou het huis een rol spelen in het criminele drugscircuit. Omdat het huis middenin een woonwijk staat, neemt de gemeente het hoog op. De politie deelde haar bevindingen met de burgemeester van Helmond en die heeft besloten het pand tijdelijk te sluiten. Het pand is vier maanden lang gesloten, zo meldt de gemeente woensdag.