Vijftig miljoen euro voor fonds om monumenten en kastelen op te knappen

De provincie wil tientallen miljoenen euro's beschikbaar stellen om kastelen, monumentale panden en cultuurhistorisch belangrijke gebieden te onderhouden. In de praktijk blijkt het vaak lastig om geld te vinden voor het bijhouden of klimaatbestendig maken van zulke gebouwen en gebieden.

Brabant wil vijftig miljoen euro in het nog op te richten Erfgoedfonds investeren. Uit dat fonds kunnen eigenaren van monumenten en maatschappelijke (natuur)gebieden (kazematten, kanalen, heide en vennen) dan voordelig geld lenen. Daarvoor werkt de provincie samen met het Restauratiefonds, dat zich inzet voor het behoud van erfgoed. De Provinciale Staten moeten wel nog instemmen met het voorstel.

"We zien dat door een gebrek aan geld het steeds lastiger blijkt om monumenten goed te onderhouden, laat staan te restaureren of te verduurzamen", zegt gedeputeerde Bas Maes. Hij stelt dat cultureel erfgoed belangrijk is voor de identiteit van Brabant. Het geld is nodig zodat 'toekomstige generaties' ook van het cultureel erfgoed 'kunnen genieten'. "Het is belangrijk om te investeren in een duurzame toekomst van deze monumenten en gebieden.”

Essentgelden

Het geld moet uit de zogenoemde immunisatieportefeuille komen Daarin zitten de miljarden die Brabant overhield aan de verkoop van Essent.

Eerder dit jaar werd bekend dat ook het onderhoud aan Rijksmonumenten flink achterloopt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt zelfs 770 miljoen extra nodig te hebben. Onder andere om beeldbepalende kloosters, molens en boerderijen te restaureren.