Grote brand bij varkenshouderij, 80 tot 100 varkens nog in stal

Bij een varkenshouderij in De Ruttestraat in Netersel is woensdagavond brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. Volgens een woordvoerder gaat het om een grote brand en staan zo'n 80 tot honderd varkens nog binnen.

"Onze inzet is erop gericht om de varkens levend uit de stal te krijgen. Het lijkt erop dat dat gaat lukken", zegt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer is met drie brandweerwagens en watercontainers naar de boerderij uitgerukt. De weg richting het bedrijf is afgesloten. De brand is lastig te blussen. Dat komt omdat de brand woedt in de dakconstructie. "Bij de brand is zeer beperkt asbest betrokken wat op eigen terrein is gebleven en dus geen gevaar voor de omgeving", laat de brandweer nog weten.