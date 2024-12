Grote brand bij varkenshouderij, varkens staan nog in stal

Bij een varkenshouderij in De Ruttestraat in Netersel, gemeente Bladel, is brand uitgebroken. Dat meldt de brandweer. Volgens een woordvoerder gaat het om een grote brand en staan de varkens nog binnen.

De brandweer is met drie brandweerwagens en watercontainers naar de boerderij uitgerukt. De weg richting het bedrijf is afgesloten. Volgens de brandweer gaat het om een omvangrijke stal, maar het is onduidelijk hoeveel varkens er op dit moment staan. Meer info volgt.