Een oudere man is woensdagavond in Breda zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De man wilde oversteken op een zebrapad in de Zwijnsbergenstraat en werd door de auto geschept.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur. De politie heeft alles afgezet. Ook is er een traumahelikopter geland. De man is behandeld in een ambulance. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.