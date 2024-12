Bizarre verkeersruzie eindigt in twee botsingen en vechtpartij

In Helvoirt is woensdagavond een bizarre situatie ontstaan na een ruzie tussen twee automobilisten op de N65. Een bestuurder van een auto met een Pools kenteken veroorzaakte daar bijna een aanrijding. Toen een andere bestuurder verhaal wilde halen, reed de bestuurder vol op de andere auto in. Er ontstond vervolgens een achtervolging die eindigde in een vechtpartij op straat. Terwijl de politie in volle vaart naar de plek reed, ontstond er onderweg ook nog een aanrijding.

De twee bestuurders kregen het rond half vijf met elkaar aan de stok op de N65 bij Helvoirt. Een van de automobilisten zou via een zandpad de N65 op zijn gereden. Hij reed asociaal en met hoge snelheid door het verkeer heen en kon daarbij maar net een andere auto ontwijken. Toen de bestuurder van de andere auto iets van het rijgedrag zei, ontstond er ruzie tussen de twee. De bestuurder van de Poolse auto reed vervolgens expres op de andere auto in en ging er plankgas vandoor richting Helvoirt. De andere auto ging erachteraan. In de Julianastraat in Helvoirt reed de Poolse auto een oprit op, waarna de andere auto volgde. De twee bestuurders stapten uit en op straat ontstond een vechtpartij, waarbij raken klappen vielen.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.

Nog een aanrijding

De vechtpartij trok behoorlijk was bekijks van buurtbewoners en die belden de politie. Die rukte met vier voertuigen uit. Doordat auto's op de Bosscheweg in Boxtel plaats moesten maken voor de politie, ontstond daar ook nog een aanrijding. Na de ruzie is een van de Poolse mannen door de politie aangehouden. Van beide partijen werden verklaringen opgenomen en de auto's zijn gecontroleerd. De politie onderzoekt de zaak.