Optreden van homofobe metalband in Effenaar geannuleerd

De Effenaar heeft besloten het optreden van de metalband Impaled Nazarene te annuleren. Dat gebeurt nadat er discussie ontstond over de homofobe teksten die de band in zijn muziek gebruikt. Het poppodium heeft het besluit woensdagavond naar buiten gebracht.

Het optreden kwam ter discussie door de songteksten van de band. Die zouden volgens sommige metalheads homofoob en racistisch zijn, schrijft Studio040. Toen de band daarom in de line-up stond voor Eindhoven Metal Meeting werd er een petitie gestart tegen het optreden van de band.

De Effenaar boog zich de afgelopen dagen over de kwestie en heeft nu besloten de Finse band niet op te laten treden tijdens de Metal Meeting op 14 december. De band heeft al twee keer eerder opgetreden in het Eindhovense poppodium, de laatste keer in 2014.

Het poppodium laat in een persverklaring over het besluit ook weten teleurgesteld te zijn over de manier waarover die discussie heeft plaatsgevonden. Daarmee zou het extreme metalgenre waar Impaled Nazarene onder valt en het publiek dat daar naar luistert, te kort zijn gedaan.

Klakkeloos

"Met nummers over stalen vagina’s, motorpenissen en geiten-sodomie, zetten zij (de band, red.) zichzelf in een traditie van nihilistische provocatie. Het oeuvre van Impaled Nazarene moet in deze context worden geplaatst", zo schrijft het poppodium. "Wij zijn verbaasd en teleurgesteld dat enkele (lokale) media berichten over deze situatie klakkeloos hebben overgenomen en verspreid, zonder bij Effenaar, Eindhoven Metal Meeting of de band zelf om context te vragen."

"Er is geen gedegen onderzoek gedaan naar de band, hun oeuvre of het festival. Dit heeft geleid tot een eenzijdig beeld dat polarisatie in de hand werkt. Deze framing doet niet alleen ons podium tekort, maar ook de bezoekers en artiesten van Eindhoven Metal Meeting", aldus De Effenaar.

Annulering

Ondanks die verontwaardiging wordt het concert wel geschrapt. Dat besluit is genomen na overleg met de LHBTI-gemeenschap, vertegenwoordiging van de band, de raad van toezicht van De Effenaar én de festivalorganisatie. De Effenaar laat weten iedereen een veilige omgeving te willen bieden maar tegelijkertijd artistieke vrijheid te willen blijven steunen.

Debat

Maar dat wordt steeds moeilijker in een maatschappij waar de tegenstellingen steeds verder lijken te groeien, zo constateert het podium. De Effenaar wil daarom een debat organiseren over het onderwerp waarin de politiek, de culturele sector en verschillende gemeenschappen met elkaar in gesprek gaan. Dat dialoog moet gaan over de verbindende rol van cultuur in een gepolariseerde samenleving, en over de ruimte die kunstenaars moeten krijgen om het publiek te confronteren.