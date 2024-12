De maker van deze bekende prullenbak is failliet, bedrijf startte ooit hier

Koninklijke Bammens, de maker van de bekende stadsvuilnisbak, is failliet. Het bedrijf zit al jaren in het Utrechtse Maarssen, maar begon in 1850 met een smederij in Geertruidenberg. "Er is lange tijd geprobeerd om het bedrijf financieel economisch rendabel te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt", meldt Bammens. Er zijn ruim honderd mensen in dienst.

Het bedrijf startte dus in 1850, een eeuw later vertrok het metaalbedrijf uit onze provincie. De naam Bammens zal niet bij iedereen een belletje doen rinkelen. Maar de afvalbakken van het bedrijf kent iedereen. Met name de Capitole is niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld.

Ook is Bammens bekend van de ondergrondse afvalcontainers. Niettemin heeft het te maken gekregen met financiële problemen, waardoor een faillissement onafwendbaar is.

Ontwerper

"Ik heb nog nooit een failllissement meegemaakt", vertelt Bas Pruyser aan RTV Utrecht. De ontwerper studeerde in de jaren 70 af op een afvalbak die uiteindelijk leidde tot het bekende exemplaar. Dat 'zijn' bakken straks uit het straatbeeld verdwijnen daar moet hij niet aan denken.

"Hij ziet er verzorgd uit, de buis is gaaf, ik ben er echt trots op." Volgens Pruyser is één van de succesfactoren van het ontwerp het feit dat de afvalbak bestaat uit afgeronde vormen waar je niet je jas aan open kunt halen. "De beugel is een soort beschermengel over de bak heen. Dat heeft het ontzettend goed gedaan in de markt want alle afvalbakken stonden vroeger scheef."

De geschiedenis van Bammens gaat 174 jaar terug. Op 1 mei 1850 startte Piet Bammens een smederij in Geertruidenberg. Het bedrijf groeide uit tot producent en leverancier van inzamelingsoplossingen voor huishoudelijk, zwerf- en bedrijfsafval.

Straatbeeld

"Als familiebedrijf met grote betrokkenheid bij al onze activiteiten en medewerkers, neem je een beslissing voor een faillissementsaanvraag niet lichtzinnig", zegt Arjen van Dalfsen, CEO van Venture Group, dat sinds 2018 eigenaar is van Bammens.

Hoeveel afvalbakken in Nederland staan die door Bas Pruyser ontworpen zijn weet hij niet precies. "Maar het zijn er ongeveer 300.000." Hoewel Pruyser verdrietig is over de ontwikkelingen bij Bammens sluit hij nuchter af: "Ik denk dat ikzelf eerder uit het straatbeeld verdwijn dan die hele afvalbak."

Een curator handelt het faillissement af en kijkt of er doorgestart kan worden.