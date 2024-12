Steekpartij op bungalowpark, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Op een bungalowpark in Oisterwijk is woensdagavond een vechtpartij geweest. Daarbij is iemand volgens de politie gestoken en gewond geraakt.

De vechtpartij onstond in een verblijf op vakantiepark Landal Klein Oisterwijk op de Oirschotsebaan. Hoeveel mensen daarbij betrokken waren kan de politie woensdagavond nog niet zeggen. Ook is niet duidelijk waarmee gestoken is. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Agenten hebben op het park getuigen gesproken en de politie doet verder onderzoek.