Gratis kledingactie zorgt voor ellenlange wachtrij in winkelcentrum

Een bijzondere actie van De Koopman in Tilburg: de kledingzaak heeft donderdag gratis kleding weggegeven. Honderden mensen stonden daarom 's ochtends al vroeg in de rij om nieuwe items te scoren. Dat leidde tot veel drukte in het winkelcentrum.

De kledingzaak wil plek maken voor een nieuwe collectie, meldt Omroep Tilburg. Oudere collecties en retouren van de webshop gaan daarom gratis de deur uit. Een medewerker van de keten vertelt: “We hebben een stapel die we niet wegkrijgen, op deze manier kunnen we mensen er blij mee maken. De actie is ook speciaal voor mensen die iets minder te besteden hebben.” Dat er gratis kleding te verkrijgen was, bleef niet onopgemerkt. Om halftien ‘s ochtends stonden er al zoveel mensen te wachten dat de rij bijna de hele Emmapassage vulde. Honderden mensen stonden buiten achter elkaar te wachten om naar binnen te gaan. Per persoon mogen er tien kledingstukken meegenomen worden.

"Ik liep hier nu al een halfuurtje rond."

"Ik heb wel wat leuke dingen gevonden, ja", vertelt een van de koopjesjagers. "Ik ben getipt door iemand dat het hier gratis was, dus ik wilde even snel kijken." De lange rij was in de middag grotendeels verdwenen. Veel kleren waren al weg, maar dat hield nieuwgierige voorbijgangers niet tegen om ook even een kijkje te nemen. "Ik was hier toevallig in de buurt. Hartstikke leuk, ik loop hier nu al een halfuurtje rond", zegt een vrouw.

"Ik neem wat leuks voor anderen mee."

"Ik liep hier langs en zag dat je tien dingen gratis mocht meenemen, dus dat wilde ik wel even bekijken", zegt een man. Hij heeft al een stapel kleding in zijn handen. "Niet voor mezelf, maar ik neem wat leuks voor anderen mee." Niet iedereen kon nog wat vinden. "Het valt een beetje tegen", zegt een van de klanten. Een ander zegt: "Ik kon niks vinden, alles is al weg. Ik ben te laat gekomen." Rond half vijf was de hele winkel leeg.