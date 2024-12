Jarig samen met Sinterklaas: 'Alles in één keer, dan weer een jaar wachten'

De geboortedag van Sinterklaas is samen met Koningsdag misschien wel de meest gevierde verjaardag van Nederland. Maar voor mensen die zelf jarig zijn, kan het een stuk minder leuk zijn. Drie jarige Brabanders delen hun ervaringen.

Sophie van Beelen (27) heeft zich altijd heel speciaal gevoeld, dit ondanks haar gedeelde verjaardag. “Mijn ouders zorgden er altijd voor dat de dagen gescheiden bleven. We vierden pakjesavond meestal al eerder. Dan zeiden ze dat Sinterklaas wist dat ik jarig was en hij daarom al eerder bij ons langskwam. Ik heb me daardoor altijd jarig gevoeld, ondanks dat de hele wereld Sinterklaas vierde.”

"Ik mocht altijd bij Sinterklaas op schoot."

Wim (42) uit Eindhoven had er als kind gemengde gevoelens over. “Het had leuke kanten, zo mocht ik altijd bij Sinterklaas op schoot. Maar mij wordt vaak de vraag gesteld of ik dan dubbel zoveel cadeaus kreeg. Mijn indruk is toch wel dat je er onder de streep bekaaid vanaf komt”, lacht hij. “Je kunt denk ik beter in de zomer jarig zijn, want dan krijg je misschien toch meer cadeaus." Nu Wim wat ouder is, maakt het hem niet zoveel meer uit. “Het past wel in de drukke decembermaand. Bovendien vier ik mijn verjaardag toch niet meer zoveel. Dus als ik dan wél een keer een feestje geef op 5 december, dan komen mensen meestal wel.” Sophie kreeg er voor haar gevoel niet minder cadeaus om. “Het lag altijd helemaal vol. Ik kreeg cadeautjes apart voor mijn verjaardag en voor Sinterklaas. Dan zaten er labeltjes op: van opa en oma of van Sinterklaas, van mama en papa voor je verjaardag enzovoort.”

"Ik kan nooit mijn verjaardag op de dag zelf vieren."

Het was volgens Sophie wel lastig dat de aandacht bij de kinderen op school altijd naar Sinterklaas ging: "Het werd een beetje overschaduwd en dat vond ik wel moeilijk. Daarom vind ik mijn verjaardag zelf ook niet superspeciaal, omdat ik die altijd moest delen. Maar ik heb geleerd om zelf een aparte dag te plannen." Verjaardagsplannen maken blijft voor haar lastig: "Ik kan nooit mijn verjaardag op mijn verjaardag vieren. Dus die dag is niet heel bijzonder. Ook niet nu ik ouder ben, want nu ben ik op een leeftijd dat vrienden kinderen krijgen en dus pakjesavond vieren. Niet erg hoor, dat ben ik inmiddels zo gewend." Maar er zijn volgens haar ook positieve kanten aan de bijzondere geboortedatum: "Mensen vinden mijn verjaardag heel gemakkelijk om te onthouden. Ze feliciteren me automatisch. En ik heb heel lang in de kinderanimatie gewerkt, dat is daar dan het stoerste dat je kunt vertellen.”

"Ik voelde me altijd heel cool."