Ziekenhuis zet vertaalapparaatjes in om met patiënt te praten

In de hightechregio rond Veldhoven misstaat het niet: een apparaat dat zeventig talen spreekt en meteen de moeilijkste medische termen vanuit het Nederlands vertaalt. Medewerkers van Máxima MC in Veldhoven zijn helemaal in hun nopjes met de twaalf vertaalapparaatjes die ze donderdag in gebruik konden nemen. Binnenkort komen er nog eens vijfentwintig.

De regio krijgt steeds vaker met anderstaligen te maken. Inmiddels staat in Eindhoven de teller op 190 verschillende herkomstlanden. Met al die talen en achtergronden moest er wel iets gebeuren. Zoë van der Werf werkt als verpleegkundige op de intensive care voor zwangeren. Sommige dagen spreekt ze helemaal geen Nederlands met haar patiënten. Ze komt dan alleen maar mensen tegen die een andere taal spreken. Zoë heeft het vertaalapparaat tijdens een pilot getest. “Je praat in het Nederlands in het apparaatje en dan wordt het meteen vertaald naar bijvoorbeeld Oekraïens, Arabisch of bijvoorbeeld Chinees. Je kunt hiermee communiceren met patiënten die geen Nederlands of Engels kunnen.” ‘Hallo, hoe is het vandaag?’, zegt Zoë. Meteen klinkt een stem die de zin in het Pools heeft vertaald. De patiënt kan in het Pools terugspreken en dan hoort Zoë het vervolgens in het Nederlands terug.

"Deze regio wordt natuurlijk wel gekenmerkt door heel veel mensen van buiten Nederland."

Je zou denken dat je met je mobieltje toch ook Google Translate kunt gebruiken, maar het is niet de bedoeling om je privételefoon te gebruiken. Dat wil het ziekenhuis ook niet vanwege de privacy. “En dat programma vertaalt het soms niet helemaal goed en dan heb je heel veel verwarring. Dit apparaatje doet het wel een stuk beter”, zegt Zoë. “Hier zijn natuurlijk veel bedrijven waar veel mensen vanuit het buitenland komen werken. Veel mensen spreken ook wel Engels, maar er zijn ook echt wel patiënten die geen Nederlands of Engels kunnen. En de familie ook niet. Dan is dat soms wel lastig. Je hebt ook collega's die misschien wat minder goed in Engels zijn.” Lisette Vorselman gaat over de communicatie met de patiënten. “Deze regio wordt natuurlijk wel gekenmerkt door heel veel mensen van buiten Nederland. Op een gegeven moment werd de vraag naar anderstalige voorlichting ook steeds groter. En zodoende zijn we ook vanuit de afdeling communicatie gaan kijken wat we dan kunnen inzetten.”

De patiënt kan in de eigen taal communiceren (foto: Rogier van Son).

Ook bij de buurman van het ziekenhuis - chipmachinefabrikant ASML - werken veel anderstaligen. “Je ziet wel natuurlijk dat daar goed Engels wordt gesproken. Maar hier bij het Vrouw Moeder Kind-centrum komen veel jonge gezinnen. Bijvoorbeeld jonge medewerkers van ASML van wie de partner hier bevalt en wellicht misschien minder goed of geen Engels spreekt.” Vorselman benadrukt dat het echt niet alleen om medewerkers van ASML gaat. “Dat wordt veel gedacht. We hebben natuurlijk ook een heel grote populatie anderstaligen in Eindhoven die hier ook al veel langer komt.” De 3500 medewerkers van het ziekenhuis mogen ook een tolk bellen als er iets is wat moet worden vertaald. “Dat is vaak een grotere drempel, omdat je dan toch een tussenpersoon bent. En voor een kleine vraag gaan we niet helemaal die tolk bellen”, zegt verpleegkundige Zoë. De teksten verschijnen ook in de gekozen taal op het scherm. “Zeker tijdens bijvoorbeeld een bevalling zijn mensen niet goed gefocust of ze horen het even niet. Dan is het ook fijn als je het zo aan de patiënt of aan de partner kan laten zien.” Het apparaatje is vooral voor laagdrempelige gesprekjes bedoeld. Voor een vraag vanuit het ziekenhuisbed tot het bestellen van een maaltijd. Je kunt een foto van het menu maken en dan laat het apparaat de tekst in de gewenste taal zien. Voor gesprekken in een spreekkamer blijft de tolk gebeld worden. Naast de 37 vertaalapparaatjes kunnen medewerkers van het ziekenhuis ook een cursus ‘medisch Engels’ volgen. Daar leren ze hoe je medische termen in het Engels benoemt.