De 90-jarige man die woensdag aan het eind van de middag in Breda werd aangereden, toen hij met zijn rollator over wilde steken op een zebrapad, is overleden. Dat meldt de politie Breda op X. "Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe."

Het ongeluk gebeurde woensdagmiddag net voor zes uur op de Zwijnsbergenstraat. Er landde een traumahelikopter en de man werd behandeld in de ambulance. Tevergeefs, blijkt nu.