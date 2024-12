Twee Pieten crashen met gestolen auto en eindigen in berm

Een bijzondere twist aan het begin van deze pakjesavond. Op de kruising van de Brakman en de Kranenberg in Tilburg botsten donderdagmiddag twee auto's op elkaar. In één daarvan zaten twee vrouwen, verkleed als Piet. Extra saillant: na controle bleek de auto ook nog eens gestolen te zijn.

Het ongeluk gebeurde iets na half vijf. De auto met daarin de twee vrouwen eindigde na de botsing in de berm. De bestuurster raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De andere vrouw is ter plekke onderzocht, maar hoefde niet mee.

Even later kreeg de zaak dus nog een onverwacht staartje, toen de auto met daarin de twee vrouwen, als gestolen geregistreerd bleek te staan. Het is niet duidelijk of de Pieten daarvan op de hoogte waren. De politie heeft de wagen in beslag genomen.

Ook de andere auto raakte beschadigd en moest worden weggetakeld. De politie doet nog verder onderzoek.