Nieuwe trend op social media pakt niet goed uit voor veel kinderen

Een nieuwe trend op social media pakt niet goed altijd uit. Bij de zogeheten 'Superman Challenge' springen mensen in met hun arm naar voren de armen van anderen, om vervolgens omhoog teruggegooid te worden. Maar sommige kinderen die dit proberen, vallen hard op de grond. Daar kan de 12-jarige Daantje uit Eindhoven over meepraten.

Ze had de trend op TikTok gezien en besloot met haar vijf vriendinnen om het ook uit te proberen. Maar dat ging mis. Daantje viel en brak haar pols. "Ik vloog een stukje en viel op de grond", zegt Daantje tegen het Jeugdjournaal.

"We lanceerden haar heel hard omhoog en toen viel ze op haar kont en haar armen", zegt vriendin Nova. De vriendinnen dachten eerst nog dat er niks aan de hand was, want Daantje lachte nog. "Maar daarna zag ik wel aan haar dat ze veel pijn had", zegt vriendin Lucy.

Om de onderarm van Daantje zit nu een brace. "Ik kwam er zo wel achter dat ik geen superman ben", zegt ze lachend.

Daantje is niet de enige die gewond raakte door de trend. Een jongen uit het Belgische Brasschaat viel dinsdag zo hard, dat hij door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Op TikTok staan ook veel filmpjes van mensen die vallen of met hun hoofd tegen elkaar botsen.

Op sommige scholen is de trend daarom verboden. Ook op die van Daantje. "Ik zag wat het met Daantje heeft gedaan, en dat willen we niet ook voor andere kinderen. We hebben het daarom verboden", zegt Juf Brenda.