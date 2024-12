Neploodgieters overvallen woning met grof geweld, vrouw (77) gewond

Vier mannen die zich voordeden als loodgieters hebben donderdagavond een woning aan het Paterserf in Oosterhout overvallen. Volgens de politie hebben de overvallers 'met grof geweld' een kluis buitgemaakt en zijn gevlucht. Een vrouwelijk bewoonster van 77 raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Haar man (78) is ongedeerd.

Volgens een woordvoerder van de politie is de vrouw aanspreekbaar, maar kan ze niks zeggen over de aard van de verwondingen. De overval was rond negen uur in de avond. De mannen zeiden tegen de bewoners dat ze 'de meterstanden kwamen opnemen'. De politie riep eerder op de avond via Burgernet al getuigen op om de mannen te vinden. De politie heeft speurhonden ingezet, maar dit leverde niets op. De politie zegt nog steeds op zoek te zijn naar de daders. Alle mannen zijn tussen de dertig en veertig jaar, zegt de politie. Het signalement van de eerste man: hij heeft een lichte huidskleur en draagt een zwarte jas. De tweede man heeft een donker getinte huidskleur en draagt een zwarte jas. De derde man heeft lichte huidskleur en is 1 meter 80. Hij draagt een legergroene jas en heeft een capuchon op. De laatste man is donker getint.