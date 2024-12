Verhoeven versus Rigters: kenners denken dat Rico wint, maar hopen op Levi

Dankzij Rico Verhoeven is kickboksen misschien wel populairder dan ooit in Nederland. Toch hopen kickboksgrootheden Remy Bonjasky en Mike Passenier dat de 35-jarige kickbokser uit Halsteren zaterdagavond in het titelgevecht met Levi Rigters na tien jaar van zijn troon valt.

Natuurlijk, in de sport is het publiek vaak voor de underdog. Maar in het geval van Verhoeven zit er meer achter. Het zou goed zijn voor het kickboksen in het algemeen als Verhoeven zijn kampioensriem moet inleveren, betogen Bonjasky en Passenier. "Heel veel mensen die ik spreek, zeggen: 'Het zal wel weer een normale wedstrijd worden'", vertelt oud-kickbokser Bonjasky, een van Verhoevens grootste criticasters. "Verhoeven heeft een bepaald systeem en dat werkt goed voor hem, dus waarom zou hij het veranderen?" Dat systeem is vrij saai, vindt Bonjasky. "In de eerste ronde geeft Rico wat tikken. In de tweede ronde: tikken. Derde ronde: tikken. In de vierde ronde geeft hij een beetje gas en dan wint hij in de vijfde ronde op punten." Met die 'tikkertje-tactiek' is Verhoeven al tien jaar ongeslagen. Van de 64 overwinningen die hij in zijn carrière boekte, waren er slechts 21 op knock-out (KO). En dat is een bijzonder lage KO-ratio. Ter vergelijking: de in 2017 gestopte Bonjasky noteerde veertig KO's op 78 overwinningen. En zo hebben de meeste toppers van vroeger en nu meer KO's op hun naam staan dan Rico Verhoeven.

“Vaak is het een hele zakelijke wedstrijd”

"Het maakt Rico niet uit of het spectaculair gaat of niet. Als hij maar wint", zegt Mike Passenier, de bekendste kickbokstrainer van Nederland. "Vaak is het een hele zakelijke wedstrijd." Verhoeven is al zo lang ongeslagen, doordat hij alle risico's uitbant. "Het zou mooi zijn als hij voor de KO gaat", zegt Bonjasky. "Maar dan ben je zelf ook iets kwetsbaarder." En dus verkiest Verhoeven doorgaans een zege op punten. Maar Bonjasky en Passenier zijn niet alleen kritisch op Verhoeven. Er is zeker ook respect voor zijn succesreeks. "Ik ken hem al sinds zijn vijftiende en hij is nog altijd even gemotiveerd als toen”, zegt Passenier. “Ook al is hij tien jaar kampioen, hij traint nog net zo hard als die jongen van vijftien, dat is knap.” En Passenier kan het weten, want hij trainde onder anderen Badr Hari, Jamal Ben Saddik en Tariq Osaro, die allemaal verslagen werden door Verhoeven. "Rico doet het natuurlijk al jarenlang heel goed", zegt Bonjasky, "Maar mensen komen niet naar het stadion om naar tikkertje te kijken. Ze willen knokken zien, KO's en drama."

“Ik hoop dat het publiek uit zijn dak gaat."