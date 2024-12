De wisselboom: hier kun je kerstcadeautjes neerleggen of meenemen

In het centrum van Den Bosch staat een speciale kerstboom, de wisselboom. Hier kun je cadeautjes neerleggen of iets meenemen dat je leuk vindt. Maurice Koch bedacht de wisselboom om zijn eigen spullen weg te geven. En nu doet de hele buurt mee om iedereen een fijne kerst te geven. “De reacties zijn hartverwarmend.”

Hij woont in de Gasthuisstraat in het centrum van Den Bosch en kwam op het idee toen hij zelf iets wilde weggeven. “Ik had een gourmetstel waarmee ik niks meer deed. In plaats van het weg te gooien, besloot ik het onder de kerstboom die elke decembermaand in onze straat staat, te leggen.”

Of het nu een boek is dat je al hebt gelezen, speelgoed dat je niet meer gebruikt of iets kleins dat je in de winkel hebt gekocht; je kunt het allemaal onder de boom leggen. “Het maakt niet uit wat het is. Het gaat om delen en anderen blij maken”, zegt initiatiefnemer van de wisselboom Maurice Koch.

De wisselboom staat er sinds begin deze maand. Binnen een paar dagen lagen er al tientallen cadeautjes onder de boom. Van legpuzzels en boeken tot verzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten zoals een strijkijzer. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen meedoen”, zegt Maurice. Iedereen kan tussen negen uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds een cadeau onder de boom leggen, of iets meenemen.

Ook voorbijgangers reageren enthousiast op het initiatief. Een van hen is de 11-jarige Dinthe: “Ik vind het lief dat mensen elkaar op deze manier helpen.” Ook Annette komt een cadeautje onder de boom te leggen. “Ik kwam toevallig langs toen de buurt bezig was met het optuigen van de kerstboom. Toen ze vertelden over het initiatief, ben ik ben thuis gaan kijken of ik iets had om bij te dragen. Ik vond nog verzorgingsproducten die ik nog nooit heb gebruikt waar een ander misschien wel blij mee is."

Wil je een cadeautje onder de boom leggen? Maurice adviseert om op het inpakpapier te schrijven wat het is of het cadeau in te pakken in doorzichtige folie. “Zo kunnen mensen iets uitkiezen waar ze echt iets aan hebben”, vertelt hij. “Of ze moeten ter plekke iets uitpakken, maar dan wordt het een rommeltje.”