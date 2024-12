Na een eeuw gaat zieke Wilhelminalinde dan toch echt tegen de vlakte

Na net iets meer dan honderd jaar, gaat 'ie maandag dan toch echt verdwijnen: de karakteristieke Wilhelminalinde op de Vrijthof in Hilvarenbeek. De boom is zo beschadigd door parasitaire zwammen, dat hij om dreigt te vallen bij een flinke storm. "Het is jammer, maar helaas is kappen de enige veilige oplossing", schrijft de gemeente.

Dat de boom tegen de vlakte gaat, is al een tijdje geen geheim meer. Afgelopen september werd al bekend gemaakt dat het einde van de linde nabij was. Dat nieuws kwam nadat afgelopen juni al een grote tak afbrak. Sindsdien staat de boom achter hekken.

En eigenlijk is al vanaf 2004 duidelijk dat de gezondheid van de Wilhelminalinde achteruit gaat. Toen bleek dat meerdere takken niet stevig genoeg meer waren. Pogingen om de boom te redden, waren vergeefs. "Het is erg jammer dat deze markante en bijzondere boom, met zijn rijke geschiedenis, moet verdwijnen", schrijft de gemeente. "Jarenlang was de boom een herkenningspunt en een belangrijk deel van onze leefomgeving. Helaas is kappen de enige veilige oplossing."

Tweede leven

Maandagochtend is het dan zover. Vanaf acht uur wordt de boom dan stukje bij beetje afgezaagd. Om ervoor te zorgen dat dat veilig gebeurt, wordt de omgeving die dag afgesloten. Als het aan de gemeente ligt, krijgt het hout straks een nieuwe plek, die past bij de symbolische waarde voor het dorp. "Na de kap kijken we of het hout daar bruikbaar voor is. We nodigen inwoners uit om mee te denken over een geschikte bestemming."

Ook wordt gekeken of er misschien 'nakomelingen' van de boom geplant kunnen worden. Eerder liet de gemeente al weten dat er na wordt gedacht om een nieuwe boom te planten. "Zo wordt de traditie van de linde op de Vrijthof voortgezet." De huidige linde werd in 1923 geplant, ter ere van het 25-jarig jubileum van Wilhelmina.