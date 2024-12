Geert lag met een nierfunctie van zeven procent op de ic: 'Was doodziek'

Tweelingbroers Rick en Geert Verkuijlen (29) uit Son en Breugel hebben een wel heel bijzondere band. In 2022 lag Geert met een nierfunctie van zeven procent op de intensive care. Hij stuurde zijn broer een appje of hij niet zijn nier mocht hebben. Een kort en bondig 'ja' volgde. "Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Het blijft toch je broertje."

Het begon allemaal toen Geert een jaar of twaalf was. Hij had pijn bij het plassen. Met de diagnose nierstenen ging hij bij de dokter weg. "Een paar dagen later had ik nergens meer last van."

Jaren zonder klachten gingen voorbij, tot hij begon aan de vooropleiding van defensie. "Bij mijn keuring moest ik in een potje plassen. Ik werd afgekeurd, omdat ze teveel rode bloedcellen in mijn urine zagen. Ze zeiden daar al dat ik naar mijn eigen huisarts moest, maar ik was alleen maar bezig met balen omdat ik niet door kon."