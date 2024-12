Met dertig buren drie auto's delen, Tom ziet alleen maar voordelen

Met dertig bestuurders drie auto’s delen. In de Irisbuurt in Eindhoven doen ze het en dat bevalt goed. “Zo kun je toch elektrisch rijden zónder een auto te hoeven kopen”, zegt initiatiefnemer Rik van der Velden. Naar een parkeerplekje zoeken hoeven de bewoners ook niet meer. Van de gemeente krijgen ze hun eigen parkeerplaats voor de deelauto. Daar mogen ze bij wijze van proef ook hun eigen laadpaal gebruiken, alleen voor de deelauto.

Twintig gezinnen met in totaal dertig gebruikers doen mee aan het project Iris Elektrick. Ze wonen maximaal 250 meter van een van de drie deelauto’s af. Reserveren gaat via een app. Tom Wiegmans is een van de gebruikers. “We hebben gemiddeld één keer per week een auto nodig. Dit is de beste oplossing voor ons. Je betaalt 10 euro abonnementskosten per maand en per gereden kilometer is het 0,325 cent. Het is de meest betaalbare vorm van autorijden en het is duurzaam.” In dat bedrag zit volgens Tom alles verwerkt. Van verzekeringen tot onderhoud. Hij ziet alleen maar voordelen: “Ik heb gekozen voor duurzaamheid en ik kan zo elektrisch rijden. Het is betaalbaar en in de stad levert het minder parkeerdruk op.” Maar met zoveel gebruikers zal de auto vast wel eens niet zo netjes achter worden gelaten. Niet volgens Tom. “Over het algemeen laat iedereen ‘m netjes achter”, zegt hij lachend.

De deelauto heeft een eigen parkeerplaats (foto: Rogier van Son).

Rik van der Velden is een van de initiatiefnemers. In 2018 begon het project. “We waren nieuwsgierig of het zou lukken. We zijn begonnen met een heel oude auto die niet veel kostte.” Inmiddels zijn er twee elektrische en een benzineauto. “Verschillende bewoners hebben hun tweede en zelfs hun eerste auto weggedaan”, zegt Van der Velden. “Ook zijn er mensen die nooit een auto hebben gehad en nu toch auto kunnen rijden.”

"De leden mogen zelf aangeven hoeveel ze willen inleggen."

De deelauto zorgt voor een veel bewuster gebruik. “Je betaalt per ritje. Het aloude argument dat je de auto pakt, want die staat toch al voor de deur is weg. Je pakt makkelijker de fiets of je gaat met de benenwagen. Je bent milieubewuster bezig, maar de auto is er nog steeds en je kunt er gebruik van maken.” De aanschaf van de tweedehandsauto's en de laadpalen gebeurt door de leden. Die lenen hun spaargeld uit. Voor een tweedehands elektrische auto met laadpaal rekenen ze 25.000 euro. “De leden mogen zelf aangeven hoeveel ze willen inleggen. Het is vaak ergens tussen de 500 en 2000 euro. Het is een lening die je aan de stichting doet. Deze koopt de auto en in 7 jaar tijd komt het geld naar je terug, met rente. Het is meer dan je bij de bank krijgt.” De gemeente Eindhoven wil in 2030 binnen de ring alleen nog schone voertuigen laten rijden. Vanaf 2038 in de hele stad. Dit initiatief van de deelauto bevalt de gemeente wel en daarom tekent de wethouder maandag een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Iris Elektrick.

"Veel van die mensen zou ik anders nooit gekend hebben."

Het project moet als voorbeeld voor andere Eindhovense wijken dienen zodat er meer schone auto’s door de stad rijden. De mensen van dit project kunnen andere wijken adviseren en helpen. Ook start er een proef met eigen laadpalen. De twee parkeerplekken van Iris Elektrick krijgen hun eigen laadpaal, alleen voor de deelauto. Over drie jaar kijkt de gemeente Eindhoven of dit ook bij andere projecten in de stad kan.

Henk Kok van de stichting ziet ook nog een heel sociaal aspect aan de deelauto, omdat er heel verschillende mensen meedoen. “Vrouwen, mannen, jong en oud, buitenlandse mensen, mensen met een kleine beurs, mensen met een wat ruimere beurs. Veel van die mensen zou ik anders nooit gekend hebben, maar nu ken ik ze wel." “Niet iedereen heeft het geld om een elektrische auto te kopen”, legt Van der Velden uit. “Maar we willen wel met zijn allen naar schoner vervoer in de stad. Wij hebben ontdekt dat elektrisch rijden heel betaalbaar is als je het samen doet.”