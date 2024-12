Kerstmarkt zonder prijskaartje: 'Voor mij is dit echt een uitkomst!'

‘Een gelukkige kerst voor iedereen’, is de boodschap van de kerstmarkt van het Helmondse initiatief BeBizzy. Ook mensen die het niet zo breed hebben, kunnen hier terecht. Alle kerstspullen worden namelijk gratis weggegeven. “Voor mij is dit echt een uitkomst, voor weinig kun je zo toch veel doen!”, vertelt Anja, alleenstaand moeder van twee kinderen.

De een zoekt tussen de kerstballen naar een nieuw pronkstuk voor in de boom, de ander haalt een snoer kerstverlichting uit de knoop - het is volle bak op de ‘gratis kerstmarkt’. BeBizzy Helmond zamelt het hele jaar spullen in voor mensen met een kleine portemonnee, maar houdt de kerstspullen apart. Vrijdag was iedereen welkom in het pand aan de Nachtegaallaan in hartje Helmond om iets moois uit te zoeken voor de kerstdagen.

“We willen dat mensen hier terecht kunnen om te delen ‘dat ze het even moeilijk hebben’”, vertelt bestuurslid Mietske van Hooff. “Kerst is net als Sinterklaas een dure periode, maar hier kunnen ook mensen die in armoede leven terecht om prachtige spulletjes mee naar huis te nemen.”

Ondanks dat er geen prijskaartje aan de spulletjes hangt, krijgen Mietske en de drie andere bestuursleden er toch iets voor terug. “Het geeft zo’n warm gevoel om hier te zijn”, vertelt ze vol enthousiasme. “Er is zoveel verbinding en begrip, dat past echt helemaal bij de kerstgedachte!”