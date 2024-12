Auto's botsen op A27, een uur vertraging voor verkeer

Op de A27 bij Geertruidenberg is vrijdagmiddag een automobiliste achterop een vrachtwagen gereden. De auto van de vrouw heeft ook in brand gestaan. De vertraging op de snelweg van Breda richting Gorinchem bedraagt ruim een uur. Op de andere rijbaan, richting Breda, heeft zich een kijkersfile gevormd van een kwartier.

De bestuurster is nagekeken door ambulancepersoneel. De vrachtwagen is onder aan de afslag gestopt. Rond 16.30 uur was de vertraging opgelost.