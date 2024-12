Elektrische bussen rijden op diesel vanwege stroomtekort

Een flinke tegenvaller voor de provincie Brabant en Arriva. De bussen in en om Roosendaal rijden bij de start van de nieuwe concessie in West-Brabant komende zomer nog niet meteen op elektriciteit. Door de overbelasting van het stroomnet kunnen de bussen voorlopig nog niet worden opgeladen in de nieuwe remise. De eerste paar jaren zal er nog met dieselbussen moeten worden gereden.

De provincie Noord-Brabant hecht grote waarde aan schoon en duurzaam busvervoer. Daarom is het rijden met bussen zonder uitstoot ook één van de voorwaarden in de nieuwe concessie West-Brabant. Deze bussen zijn beter voor het milieu, beter voor de luchtkwaliteit in de stad en ze zijn stiller.

Stroom nog niet beschikbaar

In de aanbesteding werd dus rekening gehouden met de wensen voor de toekomst, alleen blijken die nu dus niet haalbaar. "Dat is ontzettend jammer, maar zo’n tegenslag hoort er soms bij als je in een grote transitie zit", zegt provinciebestuurder Stijn Smeulders. "Ondanks al onze inspanningen, die van Arriva én die van de netbeheerder, is er onvoldoende capaciteit op het net beschikbaar. Zodra die er weer is, stappen we ook in Roosendaal alsnog over op elektrisch.”

Netbeheerder Enexis heeft zijn best gedaan. Sinds kort kan de netbeheerder aanvragen met voorrang behandelen. Maar daar komt Arriva helaas niet voor in aanmerking. Arriva is een 'gewoon' bedrijf en moet het dus aansluiten in de wachtrij voor een stroomaansluiting.

Maar géén vervoer was helemaal geen optie, dus heeft de provincie Arriva gevraagd om met een plan te komen waarin voorlopig wordt afgezien van elektrificatie in Roosendaal. In de praktijk zal dat betekenen dat de ongeveer 50 bussen die vanaf de remise aan de Schotsbossenstraat vertrekken, in de eerste jaren van de concessie op diesel rijden.

Vanaf 2030 wél allemaal elektrisch

In de gehele concessie West-Brabant gaan ruim 200 bussen de weg op. Daarvan zijn er bij de start van de concessie zo’n 130 elektrisch. Vanaf 2030 zullen álle bussen in West-Brabant, dus ook de buurtbussen, rijden op stroom.

De vertraging van de elektrificatie in Roosendaal heeft geen gevolgen voor de nieuwe dienstregeling van Arriva. Die gaat gewoon van start op 6 juli 2025. De details van die nieuwe dienstregeling worden op dit moment door Arriva uitgewerkt.