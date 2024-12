Crowdfunding moet voetbalclub van de ondergang redden: 'Wordt spannend'

Het is 2 voor 12 voor voetbalvereniging RKSV Cito uit Oss. Sterker nog: als er niet gauw geld in het laatje komt, dreigt de club ten onder te gaan. En dat net voor het 80-jarig jubileum. Een absoluut doemscenario en dus moet een crowdfunding nu hulp bieden. "Het wordt heel spannend."

Lange tijd was er een potje met reserves, vertelt voorzitter Wendy van den Berk. Tot - je raadt het al - corona. Of eigenlijk, de periode daarna. "Toen explodeerden de gasprijzen en gingen we van 10.000 naar 35.000 in de maand. Dat krijgen we nooit opgehoest." En dus is datzelfde potje nu leeg. "Terwijl ons gebouw bijvoorbeeld een flinke opknapbeurt nodig heeft."

Om toch de nodige extra inkomsten te vergaren, organiseerde de club de afgelopen tijd al meerdere activiteiten. "Denk aan een Wild Winterfestijn, met een draairad en lootjesverkoop. Of een groot darttoernooi." Evenementen die bij de pak 'm beet 250 leden in de smaak vallen, maar de financiële gaten niet kunnen dichten.

En dus is het maar de vraag of de vereniging het 80-jarig jubileum volgend jaar gaat halen. "Het zou vreselijk zijn als dat niet lukt", peinst Wendy. "We zijn een heel traditionele club, midden in een oude arbeiderswijk. Het is hier ons kent ons, de gezelligheid viert hoogtij en in de kantine straalt de oubolligheid er vanaf. We hebben hoogbejaarde leden die hier als 5-jarig kind ooit binnen kwamen. En hier tot hun dood willen blijven."

Om dat te bewerkstelligen, werden er ook al grotere oplossingen onderzocht. "Een fusie met een andere vereniging, bijvoorbeeld. Maar dat is om uiteenlopende redenen niet gelukt. En toen de scouting op ons terrein zou gaan verhuizen naar een andere locatie, is er samen met de gemeente zelfs gekeken naar een complete vernieuwing van ons complex, inclusief wijkcentrum en gymzaal voor de school hier in de buurt." Maar de scouting bleef en dus was ook het haalbaarheidsonderzoek voor niks. "Het geld dat daarin is gestoken, hadden we nu heel goed kunnen gebruiken."