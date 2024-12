PSV geeft volgend signaal af in Eredivisie met ruime zege op FC Twente: 6-1

PSV heeft ook FC Twente kinderlijk eenvoudig opzij gezet. In eigen huis kwam de koploper van de Eredivisie na tien minuten op achterstand, maar daarna gaf het vooral een galavoorstelling. Via Noa Lang, Malik Tillman, Ismael Saibari (twee keer), Richard Ledezma en Ricardo Pepi liep PSV uit naar een 6-1 overwinning.

Het was heel even schrikken na tien minuten toen Sem Steijn FC Twente brutaal op voorsprong zette. De middenvelder schoot een vrije trap op schitterende wijze in het doel. PSV op achterstand in eigen huis; in de Eredivisie een situatie die niet vaak voorkomt.

Lang duurde het dan ook niet, want tien minuten later was het Noa Lang die de landskampioen alweer naast de nummer vijf van de ranglijst zette. Malik Tillman stelde na ruim een halfuur definitief orde op zaken door uit de kluts 2-1 te maken.

Sterke bank

Bij PSV werd er in aanloop naar het duel met Stade Brest in de Champions League een beetje gerouleerd. Zo kreeg Ricardo Pepi weer een basisplaats ten koste van Luuk de Jong en begon de veelbesproken Guus Til op de bank ten koste van Mauro Júnior. Joey Veerman en Jerdy Schouten, beiden net teruggekeerd van een blessure, zaten ook weer op de bank.

Daardoor had trainer Peter Bosz een aardig niveau aan wisselspelers ter beschikking. Het geeft aan in welke luxepositie PSV zit. Het kon na 55 minuten namelijk ook al gaan denken aan de wedstrijd tegen Stade Brest. Want door twee doelpunten van Ismael Saibari liepen de Eindhovenaren uit naar 4-1.