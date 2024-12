'Oud-medewerker ASML wordt verdacht van diefstal bedrijfsgeheimen'

Een oud-medewerker van ASML heeft een inreisverbod van twintig jaar gekregen. Dat meldt de NOS. Een inreisverbod wordt alleen opgelegd bij een gevaar voor de nationale veiligheid. Het ministerie wil geen toelichting geven op de reden voor het inreisverbod. Het zou gaan om een Russische man (43) die wordt verdacht van het stelen van bedrijfsgeheimen van de Veldhovense chipmachinefabrikant.

Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Tegen de Russische ingenieur loopt een rechtszaak vanwege meerdere overtredingen van de sanctiewetgeving. Hij wordt verdacht van het stelen van documenten, zoals handleidingen van microchips, van zowel ASML als chiptechnologiebedrijf Mapper Lithography. In ruil zou hij tienduizenden euro's hebben gekregen.

Dankzij de gestolen informatie zou de Russische chipproductie verder zijn geholpen.

De man werkte in 2015 voor de Delfste startup Mapper Lithography. Dat bedrijf ging in 2018 failliet. De technologie en werknemers, onder wie ook de ingenieur, werden overgenomen door ASML.

De man zou recent nog hebben gewerkt voor de Eindhovense chipmaker NXP.

Vast in Nederland

ASML laat aan Nieuwsuur weten dat ze op de hoogte is van de rechtszaak tegen de voormalige ASML-medewerker. Het bedrijf heeft zelf ook aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van de Russische ingenieur willen volgens het actualiteitenprogramma niet reageren.

De verdachte zit vast in Nederland. Maandag verschijnt hij voor de rechtbank in Rotterdam voor een pro-formazitting.

Eerdere diefstal

Dit is voor ASML niet de eerste keer dat bedrijfsgeheimen zijn gestolen. In 2019 hebben Chinese spionnen op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen bij een vestiging in het Amerikaanse San Jose. Ze hadden jarenlang toegang tot de interne netwerken en maakten broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen buit.

De diefstal gebeurde onder regie van XTAL, een in 2014 opgerichte concurrent van het Veldhovense concern. Het bedrijf wist de gestolen kennis in razend tempo te verwerken en kaapte een jaar later al grote klanten weg bij ASML, waaronder elektronicagigant Samsung.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

'ASML voor honderden miljoenen gedupeerd: Chinezen stelen bedrijfsgeheimen'

Topman ASML: 'Niet China, maar Samsung zit achter spionage'