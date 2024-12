Pizzabezorger botst met snorscooter en moet naar ziekenhuis

Een pizzabezorger is vrijdagnacht met haar fiets met een snorscooter gebotst op de Deurneseweg in Helmond. De bezorger is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser en de snorscooter kwamen elkaar op het fietspad vanuit tegenovergestelde richting tegemoet. Vervolgens zijn ze op elkaar gebotst. De vrouw die op de snorscooter reed is nagekeken in de ambulance. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Enkele weggebruikers die het ongeluk zagen gebeuren hebben de twee vrouwen hulp geboden voordat de hulpdiensten arriveerden.