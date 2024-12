Man zwaar mishandeld door drie jongeren tijdens uitlaten van zijn hond

Een man die zijn hond uitliet is zwaar mishandeld door drie jongeren in Bergeijk. De mishandeling vond plaats op zaterdagavond 19 oktober rond elf uur 's avonds, maar is pas vrijdagochtend door de politie gedeeld. De politie heeft een signalement gedeeld van de jonge daders, die nog niet gepakt zijn.

De man liep aan de achterzijde van Theater de Kattendans aan de Eerselsedijk. Terwijl het slachtoffer daar zijn hond uitliet, ontstond er een woordenwisseling tussen de man en drie jonge mannen. Vervolgens werd het slachtoffer mishandeld. Signalement

Een van de jonge mannen wordt tussen de 14 en 18 jaar oud geschat. Hij is licht getint, ongeveer 1 meter 70 lang en heeft een dun snorretje. Hij sprak Nederlands en droeg donkere kleding, waaronder een hoodie. Ook de andere twee verdachten worden tussen de 14 en 18 jaar geschat. Het gaat om een witte en een licht getinte jongen die allebei rond de 1 meter 80 of 90 lang zijn. Een van de jongens sprak met een accent. Wie meer weet over de mishandeling of denkt een van de daders te kennen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.