Fakkeltocht gaat voor het eerst in 32 jaar niet door

De Fakkeltocht door de binnenstad van Eindhoven gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie besloten nadat er te veel problemen ontstonden rond de tocht. Zo zijn er te weinig vrijwilligers, wilden deelnemende organisaties meer aandacht voor hun eigen standpunten en trok de Fatih Moskee zich onverwachts terug.

Het organiseren van de tocht onder een gezamenlijke noemer gaat dit jaar niet lukken, zo zegt de organisatie. Dat komt onder meer doordat de tocht al lang georganiseerd wordt door dezelfde mensen. "We organiseren de tocht samen met tien organisaties", zegt organisator Hans Matheeuwsen.

"Maar we slagen er onvoldoende in om de organisatie te verbreden en te verjongen. We hebben geprobeerd er meer organisaties bij te betrekken, maar dat is niet gelukt. Omdat we het al 32 jaar doen, begint bij onze vrijwilligers steeds meer de vraag te leven of we er nog wel mee door moeten gaan", zegt Matheeuwsen.

Aandacht

Dat komt ook doordat organisaties vinden dat hun standpunten meer benadrukt moeten worden, zo legt Matheeuwsen uit. "Dan zijn er mensen die zeggen: 'jullie moeten hier en daar aandacht aan geven en daar een spreker voor uitnodigen. Daardoor komen wij steeds meer onder druk te staan. Maar ook de oorspronkelijke boodschap, die van vrede en verdraagzaamheid, sneeuwt op die manier onder. Dat willen we niet", verklaart Matheeuwsen.

Een andere reden is het terugtrekken van de Fatih Moskee uit de organisatie. De moskee heeft problemen met het aandeel van een Turkse arbeiderspartij bij de organisatie, die daardoor te politiek zou worden. Deze partij heeft volgens Hasan Öztürk banden met de Koerdische terreurorganisatie PKK.

"Wij hebben jarenlang met veel menskracht bijgedragen aan de organisatie van de Fakkeltocht", zegt Öztürk. "Maar deze Turkse arbeiderspartij zorgt ervoor dat de tocht politiek getint wordt. Bovendien willen wij geen politieke invloeden van buitenaf in de organisatie. Wij zijn een Nederlandse moskee en dat standpunt dragen we al heel lang uit. Door de deelname van de Turkse arbeiderspartij goed te keuren, heeft de organisatie van de Fakkeltocht een fout begaan, vinden wij."

Toch had de moskee niet gedacht dat de Fakkeltocht helemaal geen doorgang zou vinden. "Wij zijn erg verbaasd over het besluit om de tocht te annuleren. Wij hebben zelf een alternatief programma bedacht voor kerstavond met het idee dat de Fakkeltocht toch langs zou komen, zodat we elkaar de hand konden schudden. Helaas komt dat er niet van."

Hans Matheeuwsen kan zich niet helemaal vinden in de uitleg van Öztürk. Volgens de organisator zou de Fatih Moskee die bezwaren pas op het allerlaatste moment hebben geuit. "We hebben een e-mail gekregen met deze uitleg. Het is jammer dat ze zich pas op het laatste moment terugtrekken. Maar zoals ik heb gezegd; het terugtrekken van de Fatih Moskee is niet de enige reden voor de afgelasting."

Bezinning

"Er is geen kwaad bloed tussen de organisatie en de Fatih Moskee. Maar het laten doorgaan van de Fakkeltocht, in deze situatie, was niet mogelijk. Dan hadden we geen goede tocht kunnen organiseren. We moeten ons daarom nu bezinnen op hoe we met alle huidige organisaties, inclusief de Fatih Moskee en mogelijke andere organisaties, in 2025 een nieuw gezicht kunnen geven aan het streven naar vrede en verdraagzaamheid”, aldus Matheeuwsen.

Öztürk is het daarmee eens. "We willen dit jaar toch een programma neerzetten in de geest van de Fakkeltocht. Daarbij willen we ook presentaties doen over solidariteit, racisme en polarisatie. Volgend jaar zijn wij zeker bereid met iedereen aan tafel te gaan zitten om te kijken of we samen iets kunnen organiseren", aldus de moskeevoorzitter.