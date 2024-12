Steeds vaker een kerstboom in huis voor 5 december: 'Dat vind ik onzin'

De kerstboom hoort pas in huis te komen als sinterklaas voorbij is, toch? Kerstboomhandelaren merken dat de zoektocht naar de perfecte boom elk jaar eerder lijkt te beginnen. Verkoopster Danielle Dudok kreeg drie weken geleden al de eerste telefoontjes.

Iedereen die deze zaterdagochtend bij kerstboomverkoopster Danielle het erf op rijdt, heeft geduldig gewacht tot de goedheiligman het land heeft verlaten. Terwijl medewerkers de kerstbomen inpakken en in de auto laden, warmen bezoekers zich op bij een vuurkorf.

Anneloes (77) en Eddy (80) kwamen bewust pas vandaag een kerstboom halen. "Dat hoort echt pas na 5 december, traditiegetrouw. Deze maand is al zo druk, we moeten niet alles tegelijk doen", zegt Anneloes. "Ik heb gisteren ook pas kerstkransjes gekocht en geen dag eerder", lacht ze. Ook voor Chiel (35) is het een bewuste keuze om pas na de sinterklaasperiode een boom uit te zoeken. "Het hoort gewoon niet voor sinterklaas", zegt hij, terwijl hij zijn aanwinst op zijn aanhanger laadt.

Daar speelde Danielle altijd op in: "We gaan het weekend na sinterklaas echt open. Het weekend ervoor zijn er wel mensen die een boom willen kopen, dat gebruiken wij dan weer als proefperiode, om te kijken hoe het loopt en waar we alles neer gaan zetten."