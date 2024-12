Ingrid beukt het hardst tegen de wind in en wint NK Tegenwindfietsen

Ingrid van den Wijngaard (34) uit Oosterhout heeft zaterdag het NK Tegenwindfietsen gewonnen. In het Zeeuwse Vrouwenpolder was ze de snelste bij de vrouwelijke deelnemers in een tijd van 23.11 minuten. "Het was wel zwaar", vertelt ze. De winnaar bij de mannen was net als bij de zevende editie Jurjun van der Velde, met een tijd van 19.36 minuten.

Honderden 'doorgewinterde windstrijders' en debutanten trotseerden natuurkrachten tijdens het NK Tegenwindfietsen. Het ging om een herkansing, omdat de achtste editie van het evenement in 2023 niet door kon gaan wegens te harde wind.

Ingrid deed dit jaar voor het eerst mee. "Vorig jaar wilde ik ook meedoen, maar toen ging het niet door", zegt ze. Samen met haar vader ging ze dit jaar alsnog de uitdaging aan. "We zijn altijd wel in voor gekke dingen, dus we hadden afgesproken om dit samen te doen."

Spierpijn heeft Ingrid een paar uur na het NK nog niet. "Het was wel zwaar, maar ik kon goed mijn tempo behouden", vertelt ze. "Drie weken geleden is een goede vriend van me overleden. Ik kon wel een tandje harder trappen toen ik aan hem dacht. Dat maakt het wel speciaal."

Fantastische ervaring

Ingrid en haar vader vonden het fantastisch om mee te doen aan het NK. En als het aan Ingrid ligt, zijn ze er ook volgend jaar weer bij. "Om de eer te verdedigen", lacht ze.

De race op de Oosterscheldekering, op "een degelijke Hollandse fiets met terugtraprem als enige wapen", ging dit jaar over 8,5 kilometer waarbij ze "zichzelf en de wind overwonnen", schrijft de organisatie in een persbericht.

"Dit is waar het om draait: winnen van de wind. Weer of geen weer. Het NK Tegenwindfietsen laat zien dat we ons niet laten vangen door een beetje tegenwind of afgelasting. Dit jaar konden we eindelijk inhalen - en hoe!", zegt Robrecht Stoekenbroek, bedenker en organisator.