Rico Verhoeven verslaat Levi Rigters en blijft wereldkampioen

Rico Verhoeven blijft de beste kickbokser van de wereld. 'The King of Kickboxing' uit Halsteren won zaterdagavond in het Arnhemse GelreDome het wereldtitelgevecht tegen Levi Rigters. Ruim 20.000 toeschouwers zagen dat de 35-jarige Verhoeven na vijf rondes door de jury werd aangewezen als winnaar.

Al ruim tien jaar is Rico Verhoeven wereldkampioen. In juni 2014 veroverde hij de wereldtitel en daarna won hij van alle elf uitdagers die de kampioensriem over wilden nemen. Landgenoot Levi Rigters was zaterdagavond nummer twaalf tijdens het evenement Glory Collision 7 in het GelreDome. Koning tegen de prins

Het gevecht werd aangekondigd als de koning (Rico Verhoeven) tegen de prins (Levi Rigters), zoals ze in de kickbokswereld bekend staan. Eerder dit jaar stonden de twee vechters al tegenover elkaar tijdens de Glory Heavyweight Grand Prix. Rigters sloeg Verhoeven naar de grond, maar die herpakte zich en won uiteindelijk de wedstrijd en het toernooi. Verhoeven naar de grond

De vechters waren de eerste drie rondes aan elkaar gewaagd. Er werden over en weer klappen en trappen uitgedeeld. Verhoeven moest wel een keer bijkomen toen hij een knietje net onder de gordel kreeg. Aan het einde van de derde ronde deelde Rigters een rake klap uit en lag Verhoeven op de grond. Kort daarna ging de bel en kreeg hij de kans om weer op adem te komen. Jurybesluit

In de vierde ronde toonde Verhoeven karakter en zorgde een rake hoek ervoor dat Rigters op zijn knieën viel. Er kwam een vijfde ronde en daarin zetten beide vechters alles op alles om te winnen. De jury wees uiteindelijk Rico Verhoeven aan als winnaar. Direct na afloop toonde hij respect voor Rigters, die in de ring verscheen terwijl vorige week zijn vader overleed.