Dader gevlucht na overval op slijterij Gall& Gall

Er is een overval gepleegd bij een Gall&Gall in de Glacisstraat in Bergen op Zoom. De overvaller heeft gedreigd en heeft vervolgens een greep in de kassa gedaan. Daarna ging de dader op de vlucht. De politie heeft niemand aangehouden.

Rond tien over half zeven werd de overval bij de slijterij gepleegd. Het is niet bekend waar de overvaller mee heeft gedreigd en hoeveel er buit gemaakt is. De politie kwam met meerdere eenheden naar de winkel toe. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt.