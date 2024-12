NAC Breda bezorgt Sparta zesde competitienederlaag op rij

NAC wint in Rotterdam met 0-2 van Sparta. De club uit Breda heeft met de overwinning zich inmiddels stevig in de middenmoot gevestigd. NAC staat op een keurige zevende plaats in de Eredivisie.

De eerste kans was voor de Bredanaars. Nick Olij, de Sparta-doelman met een verleden bij NAC, moest naar de hoek op een inzet van Elías Már Ómarsson. Aan de andere kant ging doelman Daniel Bielica in de fout. De bal belandde voor de voeten van Sparta-spits Tobias Lauritsen, maar de Noor schoot over. Olij moest nogmaals redden op een kopbal van Fredrik Jensen, maar was in de extra tijd van de eerste helft niet in staat de openingstreffer te voorkomen. NAC-aanvoerder Jan Van den Bergh kopte van dichtbij raak. Gevaarlijk bij spelhervattingen

NAC is gevaarlijk bij spelhervattingen, merkte ook Sparta. In de 75e minuut kopte Boy Kemper raak uit een vrije trap van Clint Leemans: 0-2. Het betekende de zevende overwinning dit seizoen voor de ploeg die via de play-offs naar de Eredivisie promoveerde, maar pas de tweede op vreemde bodem.