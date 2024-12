RKC Waalwijk weet net niet te winnen van Feyenoord

RKC Waalwijk heeft zaterdag met 2-3 verloren van Feyenoord. De ploeg van trainer Henk Fraser pakte twee van zijn zes punten dit seizoen in de afgelopen twee wedstrijden en begon ook tegen Feyenoord goed. Maar uiteindelijk trok de Rotterdamse formatie aan het langste eind.

In de twaalfde minuut nam de thuisclub de leiding. Richonell Margaret zette de Poolse aanvoerder Oskar Zawada met een steekpass vrij voor doelman Timon Wellenreuther. De Feyenoord-keeper had geen antwoord op het schot van Zawada in de verre hoek. Het was gelijk de enige doelpoging van RKC in de eerste helft.

Igor Paixão was daarvoor al gevaarlijk geweest voor Feyenoord en stond ook aan de basis van de gelijkmaker in de 24e minuut. De lage voorzet van de vleugelspeler belandde via RKC'er Yassin Oukili in het doel. Santiago Giménez stuitte ongeveer vijf minuten later met een schot van dichtbij op RKC-doelman Jeroen Houwen.

Anis Hadj-Moussa bracht Feyenoord vlak na rust op voorsprong met zijn vijfde doelpunt in de afgelopen zes wedstrijden. Houwen had geen antwoord op het schot van de buitenspeler in de korte hoek. Na enkele kansen maakte Oukili in de 72e minuut van dichtbij gelijk. De vreugde bij de hekkensluiter van de Eredivisie was al na twee minuten voorbij, toen Paixão raak schoot op aangeven van Hwang In-beom. Zawada raakte vervolgens in de jacht op de 3-3 nog de paal.

RKC blijft door deze nederlaag laatste met slechts zes punten.