Man (44) opgepakt nadat hij agenten heeft bedreigd met mogelijk vuurwapen

Een 44-jarige man is zaterdagavond in zijn huis aan de Mgr. van Den Tillaartstraat in Veghel aangehouden nadat hij politieagenten heeft bedreigd. De man zou daarbij mogelijk een vuurwapen gebruikt hebben. Dat wapen is in beslag genomen. In zijn huis vond de politie daarna nog meer wapens.

Eerder op de avond kreeg de politie een melding dat de 44-jarige man een acute hulpvraag had en dat hij mogelijk een vuurwapen zou hebben. De man heeft vervolgens agenten bedreigd. Met de hulp van een onderhandelaar wist de politie de man uiteindelijk aan te houden. Na de aanhouding is het mogelijke vuurwapen in beslag genomen. Vervolgens heeft de politie het huis van de man doorzocht en daar vonden ze nog meer wapens die in beslag zijn genomen. De verdachte zit vast op het politiebureau voor verder onderzoek en verhoor.