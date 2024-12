Explosie bij Disney-winkel, grote schade na 'daverende klap'

In Helmond is zaterdagnacht een explosie geweest bij een Disney-winkel. Aan de voorkant van de winkel is grote schade, meldt de politie. De politie Oost-Brabant spreekt van een 'daverende klap' bij het pand aan de Mierloseweg.

De politie doet onderzoek op de plek van de explosie. Daarbij is ook de hulp ingeschakeld van een explosievenverkenner.

Uit de etalage geblazen

Een aantal Disney-attributen is uit de etalage geblazen. Ook een auto die voor de deur stond heeft schade opgelopen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het is niet duidelijk waarom de Disney-winkel het doelwit was. De politie roept mensen die beelden hebben van de explosie op om zich te melden.

Eindhoven

Later op de zaterdagnacht vond er ook een explosie plaats, bij een flat in Eindhoven. Aan de portiek van de flat is grote schade, meldt de politie.

Het aantal explosies in Brabant is de afgelopen maanden groot. Alleen al dit jaar was het ruim 90 keer raak in Brabant, waarbij regelmatig zwaar illegaal vuurwerk wordt gebruikt.

Zoom in op de kaart om de precieze locatie van iedere explosie te bekijken: