Man opgepakt in huis door zwaarbewapend arrestatieteam

Een arrestatieteam heeft zaterdagnacht een inval gedaan in een huis aan de Kievit in Sprang-Capelle. In het huis werd door een bewoner onderdak geboden aan een man die bij de politie gesignaleerd staat. De bewoner is niet opgepakt, maar de man die werd gezocht wel.

Het bewapende arrestatieteam forceerde met een ram de voordeur, waarna agenten met veel lawaai binnenstapten en de man aanhielden. De opgepakte man zit nog vast. De politie heeft daarna het huis doorzocht. Het is nog onduidelijk of de politie spullen gevonden heeft die in beslag zijn genomen.

Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.