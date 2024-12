Voetganger zwaargewond na botsing met auto, man liep midden op de weg

Een voetganger is zaterdagnacht zwaargewond geraakt na een botsing met een auto op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk. De man liep volgens getuigen in het donker midden op de weg.

Een aantal automobilisten zag de man rond twee uur op een donker gedeelte midden op de Pannenschuurlaan lopen. Diverse automobilisten waarschuwden elkaar door te knipperen met hun lichten, maar toch ging het mis.

De voetganger werd geschept door een auto en kwam op de voorkant van de wagen terecht. Omstanders schoten direct te hulp in afwachting van de hulpdiensten. De man was aanspreekbaar en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht in een toegesnelde ambulance.

Fiets

Bij de molen in Oisterwijk werd een onbeheerde fiets aangetroffen. De verlichting van de fiets stond nog aan. Het is nog onduidelijk of de fiets van het slachtoffer is. De politie onderzoekt de zaak.