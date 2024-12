Flinke schade in huis na brand in woonkamer

In een huis in het centrum van Oss is zaterdagnacht brand uitgebroken. De vlammen in de woonkamer waren van buiten goed te zien. De bewoner van het huis aan de Nieuwe Brouwerstraat raakte niet gewond.

De brand brak rond vier uur uit. Brandweerkorpsen uit Berghem en Oss werden opgeroepen om de brand te blussen. De brandweerlieden uit Oss kwamen ter plaatse met een blusvoertuig en een hoogwerker. Zij hadden de brand snel onder controle. Daarmee was de inzet van de Berghemse brandweer niet meer nodig. Bij het blussen van de brand kwam behoorlijk wat rook vrij, die zich door het hele huis verspreidde. Het huis werd daarom door de brandweer geventileerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.