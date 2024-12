Antoon (92) en Dypmhna (95) krijgen een versierde kerstboom: 'Geweldig!'

Antoon (92) en Dymphna (95) uit Helmond zijn komende zomer zeventig jaar getrouwd. Ze wonen nog zelfstandig, maar de kerstboom optuigen lukt helaas niet meer. Kleindochter Steffie reageerde daarom op een oproep van het Brabants Buske. En ja hoor, zaterdag stonden presentator Michiel en kerstelf Thijs bij Antoon en Dymphna voor de deur mét kerstboom.

En zaterdag was het dan zover: Michiel en Thijs rijden met het Brabants Buske naar Helmond en belden aan bij opa Antoon en oma Dymphna. Als Antoon opendoet schrikt hij even van het onaangekondigde bezoek. "Jullie zijn flink bewapend, zie ik wel", lacht hij als hij het team van 't Buske binnenlaat.

Volgens Steffie houdt Antoon erg van de kerstperiode en dat kan hij zelf alleen maar beamen. "Zonder meer. Dan komt de hele familie samen en dan vieren we een fijne kerst. Dat is een van de weinige belevenissen die wij nog mogen meemaken", vertelt Antoon. "Mijn vrouw is hulpbehoevend, maar zo lang mijn vitaliteit het toelaat kunnen we nog lekker samen doorgaan."

Als Michiel vertelt dat ze als verrassing een kerstboom komen neerzetten, moet Antoon lachen. "Hè? Goh, dat is fantastisch. Dan moet ik wel alle kerstspullen pakken", zegt hij. Tot Michiel zegt dat zij ook de versiering mee hebben, is Antoon al helemaal in z'n sas. "Ook dat nog!"