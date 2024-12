Tilburg Trappers trotse koploper: 'Er is hier nooit gezeik'

Het was weer even wennen, maar Tilburg Trappers is de trotse koploper in de Oberliga Nord. Afgelopen vrijdag werd er gewonnen van de grote rivaal Hannover Scorpions (2-5) en zondagmiddag werd afgerekend met Füchse Duisburg: 8-2. "We merken dat andere teams gebrand zijn om van ons te winnen. Dit komt omdat we als Nederlandse club in Duitsland mee ijshockeyen, maar ook omdat we gewoon een goed team hebben", vertelt speler Kilian van Gorp (29) uit Udenhout.

Tilburg Trappers weet wat het is om de Oberliga, het derde niveau in Duitsland, te winnen. Al werd sinds 2018 die titel niet meer gepakt. De selectie heeft daarom voor dit seizoen een kwaliteitsinjectie gekregen. Ook is er geïnvesteerd in de jeugdopleiding en het tweede team. LEES OOK: Donny geniet bij Tilburg Trappers, club wil meer Donny's. De ploeg van de nieuwe coach Todd Warriner laat tot nu toe goede dingen zien. Halverwege de competitie is de eerste plek namelijk een feit. "De eerste drie jaar in de Oberliga werden we kampioen, maar daarna stonden we een flinke tijd geen eerste meer", vertelt Kilian. "Wel draaiden we mee in de top drie", voegt hij toe. "Dit jaar merken we dat we een sterk team hebben, wellicht door de komst van een aantal jongens. En we zijn ook een hechter team geworden. Al maakt de reden eigenlijk niet uit, het gaat gewoon lekker", zegt Kilian in het Omroep Brabant-radioprogramma De Zuidtribune.

"Super dat we ze nu kunnen kloppen."

Tilburg Trappers is zelfs zo sterk, dat concurrent Hannover Scorpions al twee keer werd verslagen. De afgelopen jaren gingen de meeste duels tegen deze topploeg verloren. "Verderop in de competitie komen we elkaar nog twee keer tegen. Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken." De competitie is nog lang, alle teams spelen namelijk vier keer tegen elkaar. Daarna starten de play-offs, waarin de beste ploegen van de Oberliga Nord en Süd tegen elkaar spelen. "Je weet niet altijd wat je kunt verwachten in de play-offs." LEES OOK: Tilburg Trappers wint, maar promoveren mag niet. "Sommige teams kunnen net dat beetje extra brengen, anderen spelen minder dan in de competitie", vertelt de ijshockeyer. "Maar als je in de competitie laat zien wat je waard bent, sta je er zeker goed voor." Promoveren kan overigens niet, omdat Duitsland geen buitenlandse clubs toestaat op het tweede ijshockeyniveau.

"De sfeer is fantastisch."