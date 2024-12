Vier auto's botsen op A2: flinke file

Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is maandagochtend Boxtel een ongeluk gebeurd met vier auto's. Automobilisten moeten daardoor rekening houden met bijna een uur vertraging.

Door het ongeluk staat er ruim elf kilometer file. Daardoor hebben bestuurders ruim vijftig minuten vertraging, zo meldde de ANWB om kwart voor negen. Een bergingsbedrijf is bezig om de auto's weg te takelen. Daardoor neemt de vertraging snel af.

Er is maandagochtend een drukke ochtendspits. Ook op de A58 staat het verkeer stil door een ongeluk bij Tilburg. De rechterrijstrook in de richting van Eindhoven naar Breda is daar dicht. Rond negen uur staat er 35 minuten file.