Meisje (16) meerdere keren gestoken, midden op straat door voorbijganger

Een 16-jarige meisje is maandagochtend gewond geraakt bij een steekpartij op de Heksenwiellaan in Breda. Volgens de politie is het meisje meerdere keren gestoken door een voorbijganger op straat. Het gaat om een man.

Volgens buurtbewoners werd het meisje rond half negen naast haar fiets gevonden in de buurt van de Heksenwiellaan. Waar dat precies gebeurde is volgens de politie nog onduidelijk. Ook is nog niet helder waarmee het meisje is gestoken. Hierover zegt de politie maandagochtend vanwege het onderzoek nog niks.

Het meisje is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar. Een buurtbewoner vertelt ter plekke dat hij het meisje zag liggen in de berm. Ze zou zelf de ambulance in zijn gelopen.

De woordvoerder doet geen mededelingen over de aard van haar verwondingen, maar zegt wel dat het meisje 'geluk heeft gehad'. Er is een man als verdachte aangehouden.

Meer verdachten

Op de plek van het voorval stond het maandagochtend vol met politiewagens. De politie onderzoekt de zaak en sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden aangehouden.

"We verzoeken mensen nog steeds hun ogen en oren open te houden. Want het is onduidelijk of de man die we verhoren ook echt de dader is", zo zegt een woordvoerder.