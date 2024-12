Van martelcontainer tot brute moord: zo werd Wouwse Plantage wereldnieuws

"Een rustig, gemoedelijk dorp." Zo omschrijft oud-prins carnaval Erik van Turnhout zijn geliefde Wouwse Plantage. En toch haalde dat kleine West-Brabantse grensplaatsje de afgelopen jaren meerdere keren de binnen- en buitenlandse nieuwskoppen. Wat is er allemaal gebeurd? En waarom ging het juist daar een paar keer zo mis? Je hoort het in aflevering 3 van De Snapchatmoord.

Even een korte tocht door de recente historie van het dorp. Daarvoor beginnen we in juni 2020. Dan vliegt in het buitengebied een loods in brand. Een verwoestende vuurzee, die - zo blijkt later - een groot geheim blootlegt. Want tussen de as vindt de politie de resten van één van de grootste synthetische drugslabs ooit in Nederland.

En nog geen maand later is het opnieuw raak. Dan worden schuin tegenover het uitgebrande lab zeven zeecontainers ontdekt. Zeecontainers met daarin een gruwelijk geheim. Een tandartsstoel en tal van martelwerktuigen, als tenenknippers, scalpels en snoeischaren. Het blijkt een ware martelcontainer, gebouwd door kopstukken uit de onderwereld, bedoeld om rivalen gruwelijk te pijnigen.

Net als de omgeving over die schok heen lijkt, komt begin 2023 de derde klap: de moord op Gradus Haisch, pal naast de loods waar de containers werden gevonden. Een plek die bewust lijkt te zijn gekozen door de hoofdverdachten, zijn dochter en haar vriend. Maar waarom leek die verlaten boerderij voor hen de ideale plek om hun lugubere plan te voltooien? En wat heeft de moord met de buurt gedaan? Dat onderzoekt Omroep Brabant-journalist Sven de Laet in de derde aflevering van podcast De Snapchatmoord.