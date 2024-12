1,4 miljoen volgers keken mee met zwangerschap Lynn, nu is het kindje er

Het was een rollercoaster voor vloggers Gio Latooy (26) en Lynn Hermanussen (22). Donderdag is hun eerste kindje, een zoontje, geboren. Het jongetje wacht een eigen ‘balzaal’ in hun miljoenenvilla in Sint Willebrord, maar de zwangerschap deed niet bepaald aan een sprookje denken.

Lois Verkooijen Geschreven door

Het goede nieuws kwam na een aantal spannende dagen voor het vloggende stel. De laatste video van de twee eindigde met veel stress door zwangerschapscomplicaties bij Lynn. Fans bleven lang in spanning en maakten zelf video’s op TikTok, speculerend over wat er aan de hand kon zijn. Zondag kwam het stel met goed nieuws: hun zoontje is geboren: Mexx Jack Latooy. Tekst gaat door onder de foto

