Opa de cel in voor misbruik kleinzoons: jongens waren afhankelijk van hem

Voor het misbruiken van zijn twee kleinzoons krijgt Gerard van der K. (77) uit Veen vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag geoordeeld. Ook mag de opa geen contact meer zoeken met de eeneiige tweeling.

Volgens de rechtbank heeft Van der K. flink misbruik gemaakt van de afhankelijkheid van de twee licht verstandelijk beperkte jongens. De jongens werden op hun zeventiende uit huis geplaatst en konden in de weekenden en vakanties niet bij hun ouders terecht.

Zocht steeds meer toenadering

Opa Gerard wilde wel voor ze zorgen in zijn chaletje aan het water in Veen en zocht de liefde na de dood van zijn vrouw bij de jongens. Gerard was naturist en liet de jongens ook vaak naakt rondlopen. Ondertussen zocht hij steeds meer toenadering. Hij sliep altijd naakt in bed met een van de jongens en dan hadden ze seks. De andere kleinzoon had wat minder last van zijn opa en werd 'alleen' aangerand.

De officier van justitie was tijdens de zitting niet te spreken over Gerard van der K.: "Hij was pedagogisch medewerker in een jeugdinrichting en dus had hij moeten weten dat dit fout was." De jongens lopen wat achter in hun ontwikkeling, legde ze uit. "Ze gingen bijvoorbeeld nog steeds bij opa op schoot zitten. En met zulke jongens gaat hij seks hebben. Andere jongens had hij niet zo ver gekregen."

"U bent ook jong geweest", hield een van de rechters Gerard van der K. voor. "Had u toen seks met uw opa willen hebben", vroeg ze. "Tuurlijk niet", antwoordde hij. Maar de 77-jarige Van der K. vond zijn eigen verhaal eigenlijk niet zo erg. "De seks was maar een klein onderdeel", zo keek hij terug. "De liefde onderling was veel belangrijker."

Opa was snel boos

De jongens hebben dat echter heel anders beleefd. Opa was snel boos en hij bepaalde alles. In ruil voor alle zorg konden ze best wat terugdoen, zo werd geschetst. Een kleinzoon sliep bij opa in bed en dan gebeurde er van alles.

Opvallend was dat Van der K. zijn kleinzoon als initiatiefnemer aanwees en als iemand die met heel veel andere mannen afsprak. Maar de rechters gingen daar niet in mee. "Dacht u nooit: wat is dit? Lig ik hier in bed seks te hebben met mijn kleinzoon", vroeg een van de rechters. "Daar hebt u wel gelijk in", gaf Van der K. toe. "Het was geen seks tegen zijn zin in. Maar het had nooit mogen gebeuren."

En zo gebeurde dat vaker. Meestal in de weekends en dan vooral op zondagavond. Dan was de ene kleinzoon al weg en had Van der K. het rijk alleen met de andere. Over de seks tussen hen ging het grootste gedeelte van de rechtszaak. Van der K. zou de andere kleinzoon maar een keer hebben bevredigd, wat K. overigens ontkent.

Waren afhankelijk van opa

Volgens de rechtbank was er geen sprake van vrije wil van de 17-jarige jongens. Ze waren erg afhankelijk van opa, want ze konden nergens anders terecht. Ook neemt de rechtbank het Van der K. heel kwalijk dat hij als meer dan vijftig jaar oudere man de jongens dwong tot seks.

De kleinzoons willen opa nooit meer zien en ze willen hem ook geen opa meer noemen. Als ze het over hem hebben, hebben ze het over 'G'. Ze zaten tijdens de zitting ook niet in de rechtszaal, maar keken mee vanuit een andere zaal.