Regen brengt unieke vogels naar natuurgebied: 'Een geweldig jaar voor ons'

Door de vele regen van dit jaar zijn in natuurgebied de Maashorst vennetjes ontstaan: grote plassen in de heide. Normaal is de Maashorst een droog gebied, maar sinds de plassen er zijn, zien vrijwilligers hier bijzondere vogelsoorten en ander nieuw leven.

Hoewel veel mensen niet blij waren met het natte weer van dit jaar, heeft de regen juist goed uitgepakt voor de vogels en de natuur. “We hebben dit jaar zeker 28 soorten gezien die hier normaal niet voorkomen,” vertelt John Hermans, die al ruim veertig jaar vrijwilliger is bij Vogelwacht Uden. “Sommige blijven maar even, maar het zijn allemaal vogels die we hier anders niet of slechts een enkele keer hebben gezien." Tekst gaat verder onder de foto.

Rietgors (foto: Vogelwacht Uden/John Hermans).

Tussenstop of broedplaats?

Veel van de vogels die dit jaar dus voor het eerst in het natuurgebied zijn gespot, komen uit het zuiden. De meeste zijn onderweg naar Scandinavië en gebruiken de Maashorst als tussenstop. “Normaal zouden deze vogels doorvliegen, maar door de plassen blijven ze hier hangen", legt Hermans uit. Door de plassen kan het kruidige gras goed groeien en komen er veel insecten op de Maashorst af. Een ideaal buffet voor deze vogels. "Bovendien voelen ze zich thuis in het kruidige gras", zegt Hermans. Dit jaar waren soorten als de blauwborst, witoogeend, zomertaling en rietgors te bewonderen, die normaal aan de Maashorst voorbijvliegen. “Er waren zelfs twee soorten die hier helemaal nooit komen, die hier nu een tijdje waren. Dat maakt het heel bijzonder." Belofte voor de toekomst

Hermans hoopt dat dit het begin is van een meer biodiverse Maashorst. “Een hoogtepunt was de groep van 15 tot 20 zomertalingen, vogels die normaal door intensieve landbouw nog nauwelijks te vinden zijn. Nu zaten ze hier wekenlang.” Bijzonder is dat de tijdelijke plassen precies op dezelfde plekken liggen als in 1900, zo blijkt uit oude kaarten. "Dat laat zien dat dit gebied van nature zo hoort te zijn", zegt Hermans. "Als het nat blijft, kunnen we in de toekomst nog meer vogelsoorten verwachten. Misschien gaan sommige hier zelfs broeden." De Vogelwacht kijkt met een glimlach terug op dit topjaar en hoopt dat de biodiversiteit in de Maashorst verder groeit. "Met een beetje geluk komen er over een paar jaar niet twee, maar wel vijf of tien nieuwe soorten bij," zegt Hermans hoopvol.